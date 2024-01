Il Partito Democratico di Parma incontra l'Onorevole Paola De Micheli, sabato 20 gennaio 2024, alle ore 17.30, presso la sede provinciale in Via Treves 2. L’evento sarà l’occasione per dialogare con l’On. De Micheli, sulla tematica fondamentale del futuro dell’Europa e dell’Italia, e rappresenta un opportunità per discutere della prospettiva comunitaria in vista delle prossime elezioni europee. Lo scenario internazionale, particolarmente complicato in questi mesi, ci impone di riflettere insieme su quali risposte possiamo offrire alle sfide del presente. Inoltre, la presenza dell’On. De Micheli, eletta nel collegio elettorale, permetterà di affrontare anche le questioni politiche più direttamente collegate al territorio.

L'evento è aperto a tutta la cittadinanza.