“Le politiche energetiche devono tradursi in azioni concrete, con un impatto positivo e reale sull’ambiente e sui consumi. Un esempio? Aumentare l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici. Questo dovrà essere un obiettivo della futura amministrazione”. La proposta arriva da Lorenzo Lavagetto, candidato capolista del Pd per il Consiglio comunale.

“A Parma - spiega - ci sono moltissimi edifici pubblici, i cui tetti sono idonei per ospitare impianti fotovoltaici. In questo modo potrebbero non solo produrre energia per loro stessi ma anche accumularne, nell’ottica delle comunità energetiche. Questa forma di condivisione avrebbe diversi vantaggi: consentirebbe di ridurre le emissioni, in una città che ha grossi problemi di inquinamento dell’aria, i costi di gestione degli immobili pubblici ma anche le utenze domestiche, distribuendo l’energia ai privati attraverso le comunità energetiche”.

“È una proposta importante, di cui si parla da anni ma tutt’altro che irrealizzabile - aggiunge -: la Regione Emilia Romagna ha recentemente presentato un progetto di legge che va proprio in questa direzione. Per Parma sarebbe un’opportunità straordinaria, l’occasione per realizzare questo così come pere altri progetti. Ad esempio per la realizzazione di colonnine elettriche per le auto a costi ridotti, come già stanno sperimentando nel Comune di Montechiarugolo”.