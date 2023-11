Interporto, dal Mit 740 mila euro al Cepim per investimenti e infrastrutture

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito gli oltre 11 milioni di euro di co-finanziamento per il completamento della rete nazionale degli interporti. Al Cepim sono stati assegnati 740 mila euro: "L’interporto di Parma rappresenta una infrastruttura strategica di collegamento fondamentale per il rilancio economico del territorio". Così Laura Cavandoli, deputato della Lega di Parma. Ieri a Roma sono state sottoscritte le convenzioni alla presenza del viceministro Edoardo Rixi. "Si tratta di risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese concessi dal MIT - spiega la Cavandoli - per opere finalizzate allo sviluppo dell’intermodalità su realtà strategiche e interconnesse agli snodi stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali. Ringrazio il Ministro Matteo Salvini per l’attenzione al tema e per la tempestività della procedura, che in soli 10 mesi dall'avviso pubblico di presentazione delle istanze ha portato alla firma delle convenzioni per l'attivazione dei progetti. Saranno prossimamente banditi ulteriori 8 milioni di euro di fondi PNRR a favore della digitalizzazione della catena logistica negli interporti a completamento di un piano di investimenti per i trasporti e la logistica, per favorirne il rilancio, competitività e transizione energetica"