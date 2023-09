Legalità e Coesione, quasi 200mila euro per il progetto sul San Leonardo

Amministrazione Comunale in prima linea nella promozione della legalità e tutela della sicurezza pubblica: va in questo senso l’accordo di programma sottoscritto tra Comune e Regione Emilia Romagna per lo sviluppo del progetto: “San Leonardo: azioni integrate per la riqualificazione del Quartiere”. L’Amministrazione, infatti, attraverso questo accordo, è riuscita ad intercettare un importante finanziamento regionale per dare seguito ad un sistema integrato di sicurezza nel Quartiere: la Regione ha stanziato 150mila euro a cui si aggiungono 46mila euro del Comune, per un totale di 196mila euro.



“San Leonardo – ha commentato il sindaco Michele Guerra - è il quartiere in cui questa Amministrazione, in termini quantitativi, sta investendo di più. Oggi presentiamo una seconda parte del progetto “Legalità e Coesione” che parte dai temi della sicurezza, molto delicati e sentiti in questa zona, ai quali unire attività di taglio socio culturale che possano servire a riqualificare la vivibilità del quartiere. Il finanziamento molto importante arrivato dalla Regione, unito agli sforzi del Comune, ci darà la possibilità di investire e di lavorare anche sulla riqualificazione dei parchi e delle aree del San Leonardo. Legalità e Coesione significa questo: politiche di sicurezza accanto a nuovi progetti sulla vivibilità”.

L’assessore alla Legalità Francesco De Vanna ha sottolineato: “Con questo nuovo progetto di sicurezza urbana integrata, finanziato anche dalla Regione, rafforziamo l’attenzione dell’Amministrazione sul quartiere San Leonardo e portiamo avanti le attività del progetto “Legalità e Coesione”: confermiamo il finanziamento per le attività degli street tutor, potenziamo il servizio di videosorveglianza nelle strade principali della zona, interveniamo per la riqualificazione delle aree verdi e metteremo in sicurezza alcuni attraversamenti pedonali, oltre a incrementare altre attività incentrate sulla necessità di prevenzione e educazione, come il progetto di educativa di strada”. L’accordo di programma segue l’avvio del progetto “Legalità e Coesione”, messo in atto dall’assessorato alla Legalità a inizio mandato, e conferma gran parte delle azioni previste nel progetto declinate, in questo caso, in base alle esigenze legate al Quartiere San Leonardo, realtà su cui si è focalizzata l’attenzione dell’Amministrazione in termini di sicurezza, sviluppo urbanistico, progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana, compreso il Parco Nord. Tutto questo nella logica di azioni che favoriscono la promozione di un sistema integrato di sicurezza, il coordinamento e lo sviluppo di azioni integrate di natura preventiva, con azioni di tipo sociale mirate alla riduzione del danno e alla risoluzione dei conflitti, interventi di riqualificazione urbana e controllo del territorio, azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano, nel rispetto del principio di legalità.