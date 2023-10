P-Days, Cavandoli: "Ok,apertura ai taxi, si apra al trasporto pubblico locale anche di domenica"

“Si apprende dai media che il sindaco di Parma, Michele Guerra, e la sua Giunta abbiano permesso il transito in centro città dei taxi durante i P-Days ma solo di sabato. Se questo fosse confermato, sarebbe una buona notizia per chi vive in centro e per i parmigiani e i turisti che necessitano di spostarsi nelle zone chiuse al traffico nei weekend, come avevo già richiesto fin dalla scorsa primavera, ma il servizio taxi come tutto il Trasporto Pubblico Locale deve poter circolare liberamente tutti i giorni della settimana. Sui taxi proprio oggi, alla Camera, abbiamo votato la conversione in legge del decreto ‘Asset’ che permette ai comuni di incrementare corse e licenze per garantire un servizio migliore, dopo le tante richieste ricevute soprattutto nelle grandi città.

Anche il Comune di Parma è tra quelli che potrebbe aumentare le licenze, sfruttando le nuove semplificazioni in quanto città sede di aeroporto. Se l’intento del Comune è quello di rendere il centro più attrattivo, va sicuramente incentivato il trasporto pubblico locale tutti i giorni della settimana senza imporre inutili limitazioni che andrebbero poi a penalizzare utenti, lavoratori, commercianti e residenti. È sbalorditivo come in Municipio non si rendano conto che in centro storico ci sono esercizi commerciali, alberghi, bar, ristoranti, e tanti lavoratori e operatori - compresi quelli dei musei civici, della Camera di San Paolo e degli altri spazi espositivi del Comune - che devono recarsi in centro per lavorare. La Lega continuerà a mantenere alta l’attenzione sulle restrizioni P-days perché non si rivelino misure ideologiche contrarie agli interessi ed alla sicurezza della città e del centro storico".

Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega e capogruppo in consiglio comunale.