Pd, Bonaccini ringrazia Guerra: "Un sostegno importante"

"Grazie caro Sindaco, grazie Michele Guerra. Il tuo sostegno, dopo aver riportato il centrosinistra al governo di Parma dopo 25 anni, è per me molto importante. Costruiamo insieme un nuovo Pd, che ascolti e dia risposte alle persone. Per tornare a convincere e vincere". Così Stefano Bonaccini ringrazia via twitter il sindaco di Parma, Michele Guerra, che ha annunciato di sostenerlo al congresso.