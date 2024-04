Pizzarotti: "Solidarietà ad Israele dopo l'attacco dell'Iran"

Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma ed ex esponente di spicco di +Europa, oggi passato con Azione di Carlo Calenda prende posizione sull'attacco dell'Iran ad Israele. "La Repubblica Islamica ha lanciato un attacco con droni e missili contro obiettivi civili in Israele, la sola democrazia liberale nel Medio Oriente. Esprimo la mia piena solidarietà a Israele e al popolo israeliano. Questo attacco non colpisce solo Israele, ma minaccia anche il nostro modo di vita, basato sulla libertà e la democrazia. Va ricordato che l'aggressione non riflette la volontà del popolo iraniano, ma è un atto di guerra perpetrato dal regime della Repubblica Islamica. Sostengo anche il popolo iraniano nella sua lotta per la libertà e la democrazia in Iran"