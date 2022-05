'Potere al popolo' presenta la lista: "Saremo qui anche dopo le elezioni"

"Portiamo le ragioni della Parma popolare: la grande trasformazione che dobbiamo affrontare deve avvenire con le nostre teste e non sulle nostre teste". Così Andrea Bui introduce la lista di Potere al Popolo che lo appoggia come candidato sindaco. Il luogo scelto per la presentazione dei 24 candidati è stato piazzale Rondani, ai piedi del monumento per le Barricate del 1922. Un omaggio a quella Parma popolare che ha lottato contro il fascismo. "Il nostro impegno si ispira a quell’esperienza – dice Bui −: noi siamo quel popolo fatto di lavoratori precari e sindacalisti, studiosi e ricercatori che trovano il tempo per impegnarsi politicamente ogni giorno e tutto l’anno, siamo quel pezzo di Parma che non ha rappresentanza. Per questo abbiamo deciso di candidarci".

Tra le sue fila la lista vede membri delle comunità curda e palestinese (rispettivamente Leyla Akgul e Shihadeh Abder-Razzaq), del mondo universitario come il professor Emanuele Leonardi e la ricercatrice Maria Elena Antinori (capolista), così come rappresentanti sindacali come Vincenzo Bruno e Nicolò Baruffini. Giustizia sociale, ecologia, diritto all’abitare e lotta alle discriminazioni sono i concetti cardine su cui molti degli interventi insistono e a cui rimandano le attività politiche svolte dai singoli candidati in passato. Ma costituiscono la base anche per l’azione di Potere al Popolo nel futuro. "Ora siamo in campagna elettorale, ma il nostro impegno non inizia adesso e soprattutto non finisce qui – spiega Antinori −. Le elezioni sono solo un momento, non a caso abbiamo appena inaugurato la casa del popolo intitolata a Thomas Sankara in San Leonardo: al contrario di qualcun altro in questa corsa alle amministrative, saremo ancora qui dopo il 12 giugno".