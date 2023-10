Rainieri (Lega): "Chiarire cause dello stop alle telecomunicazioni a Langhirano"

Chiarire le cause delle interruzioni prolungate delle linee di comunicazione a Langhirano (Parma). Lo chiede con un'interrogazione Fabio Rainieri (Lega) sottolineando che il disservizio "ha provocato il blocco delle attività amministrative, economiche e lavorative con conseguenti disagi ed eventuali danni a una numerosa utenza".

"Lunedì 9 e martedì 10 ottobre -ha spiegato il consigliere- si sono verificate prolungate interruzioni delle linee di telecomunicazione per telefonia fissa e connessione internet nella zona centrale di Langhirano, dalle 9 alle 19 di lunedì e dalle 8 alle 12 di martedì, impedendo lo svolgimento delle attività che dipendono da tali connessioni".

"La giunta regionale -ha poi ricordato Rainieri- ha definito una serie di accordi con gli operatori, l’ultimo concluso nel 2021, che prevedono il ruolo diretto e operativo di Lepida e hanno come obiettivo aggiornamenti sulla penetrazione delle tecnologie di connessione nei territori regionali, analisi delle criticità e cooperazione alla realizzazione dell’Osservatorio per la connettività dell’Emilia-Romagna".

Ciò premesso Rainieri interroga la giunta per sapere "se e come intenda intervenire per evitare che si verifichino nuovamente interruzioni della connessione telematica come quelle in questione".