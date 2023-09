Sicurezza, Laura Cavandoli replica a Guerra: "Ho sempre risposto alle richieste di incontro del sindaco"

Laura Cavandoli, deputata della Lega e capogruppo in Consiglio Comunale a Parma replica alle parole del sindaco di Parma Michele Guerra, che si è schierato a favore dell'assessore alla sicurezza Francesco De Vanna, dopo la richiesta di dimissioni proprio da parte della deputata. Il primo cittadino ha sottolineato: "Ho incontrato spesso i parlamentari di Fratelli d'Italia, non posso dire lo stesso dell'onorevole Cavandoli".

La deputata della Lega, che aveva chiesto le dimissioni proprio del responsabile della sicurezza replica cosi. "Apprendo della pubblica difesa da parte del sindaco Guerra dell’assessore De Vanna. Ricordo di avere sempre risposto ai suoi inviti e di avere sempre partecipato alle sue richieste di incontro. Mi stupisce che lo abbia dimenticato. Del resto ho sempre lavorato in parlamento come in consiglio comunale per l’interesse della città, per la sua sicurezza, vivibilità, attrattività e solidità presente e futura. Non condivido, però, alcune iniziative della giunta soprattutto su tematiche molto sentite dalla Lega e anche dai parmigiani, quali la sicurezza e il degrado.

"Credo che nella dialettica politica tra maggioranza e opposizione - prosegue Cavandoli - questo debba emergere, anche alla luce delle segnalazioni, interrogazioni, mozioni e proposte che ho presentato in questo primo anno di consigliatura. Confermo quindi il mio impegno politico anche per tutti coloro che in città mi chiedono di segnalare all’amministrazione comunale le problematiche che troppo spesso sono rimaste inascoltate."