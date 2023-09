“Vivi Parma” rinnova il direttivo e lancia un grido d’allarme: “Baby gang e spaccio, il centro storico sta morendo e si sta trasformando in una nuova periferia”

Nel corso di un incontro molto partecipato, tenutosi ieri sera in piazzale Boito presso il locale “Mr.Boito”, residenti e commercianti del centro insieme ai consiglieri comunali del gruppo Vignali Sindaco, denunciano con forza l’abbandono e il degrado tra piazza Ghiaia, via Garibaldi e la stazione. Risse, baby gang, spaccio di droga, criminalità e degrado, negozio sfitti e mancanza di vivacità culturale.

Il centro storico sta morendo ogni giorno di più sotto ai nostri occhi. E’ urgente un progetto di rilancio complessivo, prima che si trasformi in una nuova periferia. L’associazione di cittadini e commercianti del centro storico “Vivi Parma” denuncia con forza, insieme a Fabrizio Pallini ed Arturo Dalla Tana (Pietro Vignali assente per motivi personali) la situazione sempre più degradante e insicura delle vie del centro, un tempo fiore all’occhiello della città e oggi territorio di conquista della criminalità comune e lasciato in balìa del degrado più assoluto.

Molti i residenti e commercianti che hanno voluto prendere la parola, per ricordare che in centro non passa giorno senza una notizia di cronaca relativa ad una spaccata, un arresto per furto o per spaccio, una segnalazione sul degrado delle vie del centro, da via Garibaldi e via Verdi a piazza Ghiaia, dalla zona della stazione ferroviaria fino a piazzale Borri e piazzale della Pace. La stessa associazione “Vivi Parma” che nel febbraio del 2022 aveva diffuso, sempre insieme a Pietro Vignali, un manifesto per dire no al progressivo degrado del centro storico, torna così a riflettere sul tema, supportata dal gruppo consiliare Vignali Sindaco.

“Il centro storico, sommerso dal degrado e dai problemi di sicurezza, si sta trasformando in una nuova periferia della città” sottolineano Fabrizio Pallini ed Arturo Dalla Tana – durante l’incontro in piazzale Boito. “Il centro storico dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città, ma purtroppo non si sta andando in questa direzione. Le cause della progressiva “morte” di questa zona della città sono molteplici: dalla scarsa sicurezza (baby gang e risse ogni giorno) al degrado urbano e alla scarsa pulizia fino ad arrivare alla scarsa accessibilità e alla mancanza di parcheggi. Non possiamo assuefarci a questa situazione, è necessario intervenire in maniera determinata. Ci sono svariati tipo di problemi. Il nuovo Comandante della polizia locale, per esempio, ha subito abolito il gruppo investigativo, è una pazzia. Oggi il centro non è accessibile e le opportunità culturali sono sempre più risicate. La diffusione incontrollata di negozio etnici, oltre all’immigrazione senza regole, fanno il resto. Sempre meno persone ci vivono, lavorano e studiano: aumentano gli appartamenti sfitti e gli uffici non utilizzati”.

Serve un piano urgente di rilancio che preveda presidi fissi per la sicurezza giorno e notte, la creazione di un sistema di parcheggi attorno al centro e l’apertura della Ztl a fasce, il potenziamento delle navette oltre alla riqualificazione delle facciate di negozi e abitazioni con un abbattimento degli oneri per i proprietari.

Servono iniziative di giorno e di notte, una movida più controllata e grandi eventi culturali. Serve valorizzare le botteghe storiche e le attività con prodotti tradizionali e tipici del territorio. I negozi di vicinato svolgono una funzione sociale importantissima e di presidio del territorio. Occorre poi pensare a mutui agevolati per le riqualificazioni e a favore delle giovani coppie che prendono casa in centro.

“Come associazione vogliamo dare voce ai cittadini e rendere possibile la loro partecipazione alla vita pubblica del centro storico – ha sottolineato l’avvocato Davide Ludovico Pollono, neo presidente dell’associazione Vivi Parma. Dobbiamo unirci per cercare di contrastare questa situazione di degrado ormai deleteria per tutta la città. Le associazioni Vivi Parma e Verdi e dintorni si sono unite e lavoreranno insieme ai residenti. L’obiettivo è far crescere l’emozione civica in ognuno di noi e attivarci per rilanciare il centro, anche con iniziative di cittadinanza attiva”. Per tesserarsi all’associazione, o per qualsiasi informazione, è attiva la casella email associazioneviviparma@gmail.com