A Parma il convegno sulla vitamina D

Sabato 16 dicembre, dalle 15 alle 19, a Parma nella Sala Civica Bizzozzero, via Bizzozzero 19, il sindacato d’Azione Nazionale realizzerà l’evento “ VITAMINA D: GIORNALIERA COME IL SOLE”

La Ricerca sugli effetti della Vitamina D è proseguita con un ritmo sostenuto negli ultimi 10 anni ed è stata osservata una crescita esplosiva nel volume della letteratura scientifica, anche il numero di riviste è cresciuto rapidamente indicando che negli ultimi anni sempre più ricercatori hanno continuato a prestare attenzione e a studiare gli effetti della vitamina D sugli esseri umani. Prima del 2004 erano meno di 1500 pubblicazioni all’anno attualmente si oscilla tra 4541 del 2019 a 5437 pubblicazioni del 2021 con 3773 articoli in inglese. Evidentemente qualcosa è cambiato.

A livello globale, la carenza di vitamina D è rimasta prevalente dal 2000 al 2022. L’elevata prevalenza della carenza di vitamina D aumenterebbe il carico globale di malattie. Pertanto, i governi, i politici, gli operatori sanitari e gli individui dovrebbero attribuire un’importanza elevata alla carenza di vitamina D e considerare la sua prevenzione come una priorità di salute pubblica.>.

Il programma prevede la partecipazione di Esperti Illustri che hanno approfondito gli ultimi studi sulla vitamina D con eccellente esperienza clinica:

Dottor Massimo Orlandini di Firenze, specializzato in tecniche manuali ortopediche e omeopata. Riconosciuto tra i massimi esperti di Vitamina D a livello Nazionale..

Dott.ssa Simona Cataldo, specializzata in endocrinologia, dal 2001 svolge la sua attività nel reparto di clinica e terapia medica presso Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma.

Dott.ssa MariaLaura Ricci, farmacista specializzata in Fitoterapia collabora con diverse associazioni per il supporto di divulgazione scientifica e cultura alla Salute.

Dottor Fabio Bussacchini, nutrizionista, si occupa di Total Food Defence, Qualità e Legislazione Alimentare per conto di diverse aziende alimentari internazionali, come libero professionista. È docente in diversi corsi dedicati alla nutrizione umana. Laurea in Scienze e Tecnologie alimentari, Laurea Specialistica in Scienze della Nutrizione Umana e Laurea in Scienze Psicologiche.

Dott.ssa Luz Marina Donninelli, farmacista specializzata in Medicina Funzionale e Ortomolecolare, Fitoterapia, Diploma Inglese di Naturopatia svolge la sua attività nell’ambito della medicina funzionale da quasi 20 anni in collaborazione con innumerevoli specialisti.