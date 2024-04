Al Maggiore una settimana dedicata alla salute delle donne

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma aderisce anche quest’anno all’Open week promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) nata con l’obiettivo di promuovere l’informazione e la cura al femminile. Nel corso della settimana – da giovedì 18 a mercoledì 24 aprile – un calendario ricco di iniziative vedrà gli specialisti del Maggiore impegnati in consulenze gratuite, online e telefoniche, e nell’organizzazione di incontri in presenza aperti alle donne. L’obiettivo comune è rimarcare l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’aderenza terapeutica.

Colloqui telefonici e online

Giovedì 18 aprile, dalle 15 alle 17, e venerdì 19 aprile, dalle 16.30 alle 19, colloqui telefonici individuali con Antonino Musolino, responsabile della Breast Unit Interaziendale della Provincia di Parma per parlare di prevenzione e trattamento del tumore della mammella. Sempre il 18 aprile, dalle 14 alle 16, l’urologa Samantha Fornia sarà a disposizione per svolgere consulenze online sulle patologie uroginecologiche. Dietologia e nutrizione saranno i temi trattati nel corso dei colloqui informativi online con le dietiste nelle giornate di giovedì 18, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 aprile, dalle 16.30 alle 17.

Lunedì 22 aprile, dalle 15 alle 18, il responsabile del programma interaziendale di chirurgia ginecologica e oncologica Roberto Berretta, sarà disponibile online per parlare di diagnosi e trattamento delle patologie oncologiche con impatto ginecologico. Sempre online, nel corso della stessa giornata dalle 14 alle 16, colloqui con la cardiologa Giovanna Pelà che tratterà gli aspetti cardiologici nella medicina dello sport.

Inoltre, le cardiologhe Emilia Solinas, Rossella Giacalone e Manjola Noni saranno a disposizione per consulti virtuali relativi alle malattie cardiovascolari nella giornata di martedì 23 aprile, dalle 14 alle 17.

Tutti gli appuntamenti telefonici e online sono individuali e hanno una durata di 15 o 20 minuti ciascuno. Per prenotare il proprio posto è necessario scrivere all’indirizzo e-mail openweek@ao.pr.it entro il 17 aprile.

Convegni e incontri in presenza

Martedì 23 aprile, dalle 16.30 alle 18, si terrà l’incontro aperto alle giovani donne, future mamme e donne con bimbi piccoli per parlare di prevenzione all’esposizione ad Interferenti Endocrini (IE), in programma all’Ospedale Maggiore nell’Aula di pediatria del padiglione Cattani, al 2°piano. Sarà l’occasione per presentare il progetto europeo LIFE-MILCH che vede la partecipazione della pediatra Maria Elisabeth Street. L’incontro è ad accesso libero.

Infine, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 aprile, dalle 14 alle 19, è in programma il Congresso Nazionale AIDM “Curare il cuore e custodire il cervello: dalla medicina di genere alla medicina integrata dei sistemi” allo Starhotels Du Parc di Viale Piacenza a Parma, evento scientifico organizzato dall’Associazione donne medico con la partecipazione dei professionisti dell’Ospedale. Iscrizioni via e-mail all’indirizzo: segreteria@ donnemedico.org.