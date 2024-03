Procreazione assistita: l'ospedale di Vaio nel Compendio europeo degli istituti dei tessuti

Il centro di Procreazione medicalmente assistita (Pma) dell’ospedale di Vaio è stato inserito nel Compendio europeo degli istituti dei tessuti. Si tratta di una certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti del Ministero della Salute che, oltre a ribadire la qualità del centro fidentino diretto da Lorenzo Barusi, lo inserisce in una rete di strutture pubbliche, dislocate su tutto il territorio nazionale, che hanno il compito di conservare e distribuire tessuti destinati al trapianto, certificandone l’idoneità e la sicurezza. Con l’inserimento nel Compendio europeo, il centro Pma di Vaio potrà movimentare embrioni e gameti non solo su tutto il territorio nazionale, ma anche a livello internazionale, permettendo così alle coppie di effettuare cicli di fecondazione in vitro nelle sedi più opportune, o più comode rispetto alle loro esigenze. Inoltre, questa certificazione consentirà l’inizio di un nuovo percorso, denominato di procreazione eterologa. Questa metodica, che si avvale della donazione di gameti, verrà proposta nel caso in cui la Pma omologa non si dovesse rivelare efficace, o nei casi di grave assenza di ovociti o spermatozoi.

La Procreazione medicalmente assistita, comunemente detta “fecondazione artificiale”, è l’insieme delle tecniche utilizzate per aiutare tutte le coppie nei casi in cui il concepimento spontaneo sia impossibile o estremamente difficile e nei casi in cui altri interventi farmacologici o chirurgici risultino inadeguati. La Pma si avvale di diverse tecniche di primo, secondo e terzo livello: tutte le prestazioni sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale in regime di assistenza specialistica ambulatoriale.