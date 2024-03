Settimana mondiale del cervello: al di Vaio incontro con i cittadini

In occasione della Settimana mondiale del cervello, i professionisti dell’unità operativa complessa di Neurologia dell’ospedale di Vaio dell’Azienda Usl di Parma organizzano un incontro aperto alla cittadinanza per dare utili informazioni sulla salute del cervello. L’appuntamento è per venerdì 15 marzo, nell’aula A, corpo N, dell’ospedale di Vaio, dalle 14 alle 18.

“La nostra salute passa dal cervello, uno degli organi più vitali del corpo, che regola tutte le attività e proprio per questo ha bisogno di cura e attenzione – spiega Doriana Medici, direttrice dell’unità operativa complessa di Neurologia dell’ospedale di Vaio – E’ importante, anche in età avanzata, tenere allenata la mente, seguire buone abitudini da praticare con regolarità e dire addio, o meglio, non iniziare mai, le cattivi abitudini, come fumare, bere alcolici in eccesso, fare uso di sostanze stupefacenti”.

Venerdì 15 marzo, si parlerà di questo e molto altro con i neurologi dell’ospedale di Vaio, Francesca Brazzale, Letizia Concari, Claudia Giorgi, Angelica Guareschi, Rosa Giuseppa Jolanda, Livia Ludovico, Doriana Medici, Andrea Melpignano, Francesca Pacillo, Ilaria Pesci, Giovanna Pilurzi ed Ernesto Siena.