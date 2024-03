Lega, critiche agli aumenti degli Happy bus

“Dopo il triste primato degli asili più cari, il Comune di Parma vuole raggiungere anche quello del trasporto scolastico. A Parma avere figli in età scolastica costa sempre di più. È un dato di fatto la sua insensibilità dell’amministrazione comunale di sinistra verso le difficoltà delle famiglie e sul tema della natalità da far aumentare”. Così Paola Zanichelli, segretaria della sezione Lega di Parma sugli aumenti delle tariffe per gli Happy bus a Parma.

Altrettanto critico l’altro esponente leghista Fabio Rainieri, vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna: “È paradossale che il Comune che vuole azzerare la mobilità privata faccia aumentare i costi del trasporto pubblico, addirittura quello scolastico. Si conferma anche a Parma l’ipocrisia delle amministrazioni di sinistra. A proposito di costi educativi, a Salsomaggiore dove c’è il centrodestra gli asili costano 200 euro meno a che a Parma”.