Jogging, tre parchi bellissimi a Parma

Sei un appassionato di jogging o di bike? Parma è una delle città a misura d'uomo che offre diverse possibilità di goderti la tua passione. Sono numerosi, infatti i parchi in città e le aree verdi dove poterti divertire in questo senso e mantenere in allenamento il tuo corpo. Veri e propri polmoni verdi in grado di rigenerare i cittadini e i turisti che li percorrono. In questo articolo scopriamo tre parchi bellissimi dove poter correre o camminare all'aria aperta a Parma.