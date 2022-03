Nella nuova guida delle gelaterie stilata dal Gambero Rosso ci sono Ciacco e Sanelli

Parma si conferma presente nella guida 'Gelaterie d'Italia 2022' di Gambero Rosso presentata alla Fiera di Rimini. Ciacco (Parma) e Sanelli (Salsomaggiore) restano nella lista delle gelaterie con tre coni. Sono in tutto 461 gli esercizi segnalati in guida, con oltre 40 nuovi ingressi. Aumentano i 'Tre Coni' che passano a 61: Terra Gelato a Milano; Pallini a Seregno (MB); Fatamorgana a Roma e Officine del gusto a Pignola (PZ) entrano nell'olimpo delle Gelaterie italiane. La Lombardia è al vertice con 14 locali premiati con i 'Tre Coni'; segue il Piemonte con 9; l'Emilia-Romagna con 8; il Lazio con 7; il Veneto con 6; la Toscana con 4; Liguria, Campania, Basilicata e Sardegna con 2; Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia con 1. Cinque i premi speciali assegnati. Per la sezione de 'Il Gelato del Pasticcere', la mini guida che da Nord a Sud menziona a pari merito, senza alcuna graduatoria, i maestri pasticceri che si cimentano col sottozero, sono 38 i maestri dell'arte bianca presenti con un gelato ricco, corposo, goloso, diverso da quello dei maestri gelatieri, ma senza dubbio di grande qualità.

"Un gelato 'sostenibile' - sottolinea la Guida - frutto di processi produttivi etici e trasparenti, sia per quanto riguarda le materie prime che il packaging: è questo quello che emerso da questa nuova edizione della guida. Un gelato tradizionale ma profondamente autoctono, meno dolce ma non meno goloso. Un gelato figlio di professionisti per i quali scienza e natura costituiscono un binomio sempre più inscindibile. Un gelato che vuole in campo professionisti attenti e preparati, chimici e contadini al tempo stesso, imprenditori illuminati capaci di cogliere al volo gusti ed esigenze di un pubblico più che mai attento in tema di alimentazione, che vuole sapere come e dove nasce tutto ciò che finisce in un cono o in una coppetta".