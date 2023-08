WiMore Salsomaggiore, parte la nuova stagione

È iniziata lunedì la preparazione della WiMORE Salsomaggiore che parteciperà al campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca al via il prossimo 15 ottobre. I gialloblù, agli ordini di coach Alberto Raho, coadiuvato dal vice Gigi Montanini, dal terzo allenatore Giovanni Monteverdi e dai preparatori atletici Massimiliano Rimoldi e Luca Amisano, si sono ritrovati in mattinata al Centro Sportivo Coopernuoto a Parma per una seduta pesi, seguita da atletizzazione in acqua con un finale dedicato al nuoto poi in serata il primo allenamento stagionale alla palestra Oltretorrente, suddiviso in due fasi: la prima parte riservata al lavoro atletico, la seconda agli esercizi di controllo della palla e di ricezione. Assieme ai riconfermati Matteo Beltrami, Manuel Bussolari, Fabrizio Ferraguti, Alessandro Zecca, ai giovani Leonardo Conforti, Filippo Monica, promossi in prima squadra, ai quali si è aggiunto in questi giorni anche Francesco Belli, e ai ritorni di Federico Boschi e Luca Muroni, entrambi già nel roster due anni fa in Serie B, erano presenti diversi volti nuovi: gli schiacciatori Marco Cantagalli, Riccardo Riccò, Rik Van Solkema e i centrali Riccardo Alberghini e Nicholas Bucciarelli.

Assente solo il palleggiatore Giacomo Leoni, che si aggregherà al gruppo in settimana. “Ci deve essere un clima di entusiasmo dall’inizio alla fine del campionato -le parole del tecnico parmigiano Raho, al debutto su una panchina di Serie A dopo una già lunga carriera all’estero e in ambito giovanile- dobbiamo assolutamente arrivare nel modo corretto agli allenamenti e alle partite quindi l’impegno sarà massimo da parte dello staff e della squadra per creare entusiasmo tra di noi e chi verrà a vederci”. Che roster è stato allestito? “È un bel mix tra giovani di belle speranze e anche delle conferme ben precise che abbiamo conosciuto sia nel campionato dello scorso anno che nelle precedenti stagioni. Sarà molto importante creare amalgama tra queste due realtà diverse: oltre metà rosa è Generazione Z e questo sicuramente non potrà che essere un giovamento per l’ambiente che cercheremo di sfruttare. Non ci preoccupa la poca esperienza, siamo molto più motivati per quello che andremo a fare da qui a marzo”.

In che modo sarà impostato il lavoro nelle prime settimane? “La prima parte, come al solito, è molto fisica. Al mattino faremo delle sedute pesi accompagnate dall’attività in piscina oppure sulla sabbia, di sera lavoreremo ancora dal punto di vista atletico e inizieremo a toccare la palla già da questa settimana. Da lunedì prossimo cominceremo gli allenamenti un po’ più canonici con pesi al mattino e palla la sera in palestra avvicinandoci pian piano al sei contro sei che costituirà il fulcro delle sedute durante la stagione. Mancano otto settimane all’esordio in campionato, pensiamo di esser partiti con i tempi giusti e per accelerare il processo di crescita abbiamo fissato parecchie amichevoli preseason”. Come giudica il Girone Bianco? “Il Girone Bianco, a mio parere, sarà un girone molto equilibrato, adesso a bocce ferme non si possono fare previsioni. Saranno importanti le prime tre-quattro partite per valutare l’andamento del campionato ma abbiamo già visto l’anno scorso che tantissime squadre avranno alti e bassi sia che giochino in casa che in trasferta. Quello di Salsomaggiore dovrà diventare il nostro fortino”.

WiMORE SALSOMAGGIORE TERME - SERIE A3 CREDEM BANCA 2023/2024

ROSA:

Palleggiatori: Federico Boschi (1987, Canottieri Ongina), Giacomo Leoni (1995, Gruppo Stamplast M2G Green Bari)

Opposti: Matteo Beltrami (1997, confermato), Luca Muroni (1999, Polisportiva Baganzola)

Schiacciatori: Marco Cantagalli (2002, Conad Reggio Emilia), Fabrizio Ferraguti (1995, confermato), Riccardo Riccò (2005, Moma Anderlini), Rik Van Solkema (1999, Gamma Chimica Brugherio)

Centrali: Riccardo Alberghini (2004, Moma Anderlini), Nicholas Bucciarelli (2001, Conad Reggio Emilia), Manuel Bussolari (1999, confermato), Leonardo Conforti (2007, confermato)

Liberi: Filippo Monica (2007, confermato), Alessandro Zecca (2004, confermato)

STAFF TECNICO:

Allenatore: Alberto Raho

Secondo Allenatore: Gigi Montanini

Terzo Allenatore: Giovanni Monteverdi

Assistente Allenatore: Luca Valenti

Scoutman: Massimo Civillini

Preparatore Atletico: Massimiliano Rimoldi

Preparatore Atletico: Luca Amisano

Preparatore Fisico: Adriano Guareschi

STAFF DIRIGENZIALE:

Direttore Generale: Alessandro Grossi

Direttore Sportivo: Luca Savi

Team Manager: Aldo Greci

Addetto Stampa: Marco Bernardini

Social Media Manager: Chiara McKay

Segretaria: Simona Pizzarotti