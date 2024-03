Rachele Rastelli aggiunge l'attesa ciliegina sulla torta alla sua ottima stagione in A2

Sarà anche vero, come amava ripetere il drammaturgo tedesco Gotthold Ephraim Lessig, che l’attesa del piacere è essa stessa il piacere, ma alcune attese sono francamente snervanti. Lo sa bene Rachele Rastelli, pallavolista parmigiana che milita nella Serie A2 femminile, per la precisione nella formazione salentina della Narconon Melendugno. Ieri la giocatrice classe 1999 è stata nominata per la prima volta in stagione MVP della partita, un orgoglio più che meritato e che rappresenta la ciliegina sulla torta di un campionato non semplice. Da lei ci si attendeva tanto dopo la parentesi americana e non ha tradito le attese.

Nelle 25 partite finora disputate ha messo a segno 176 punti (quarta miglior realizzatrice di tutta la squadra), un buon bottino che sta contribuendo alla storica salvezza del Melendugno nella seconda categoria nazionale. Inoltre, i 5 ace e i 20 monster block di cui si è resa protagonista hanno reso speciale il cammino fin qui tracciato. Ieri è stata la migliore in assoluto nel difficile match esterno di Montichiari contro la Millenium Brescia. Rachele ha messo a segno la bellezza di 25 punti, contribuendo al 3-2 finale che lascia intravedere la salvezza della Narconon al suo primo anno in A2.

192 cm di altezza, la pallavolista emiliana ha iniziato il suo percorso giovanile nella società Energy Parma per poi proseguire il percorso giovanile con l’Igor Novara dove per due anni consecutivi ha disputato i campionati Under 16-Under 18 serie C e serie B. Dopo l'esperienza piemontese è arrivata la chiamata di Vero Volley Monza, giocando in Lombardia l'ultimo anno di Under 18 e il campionato di B2, poi il salto in A1 nella stagione 2017/18. La carriera è proseguita nei migliori dei modi, con la scelta nel 2018 di volare oltre oceano per vivere il sogno americano, occasione per far combaciare lo sport di alto livello con lo studio presso la St. John’s University.

Ci è rimasta 5 anni fino al maggio del 2023 vincendo numerosi premi personali e il campionato della Big East nel 2019. Giusto un anno fa è stata nominata anche per All-American Honorable Mention, un importantissimo premio che in pochi prendono in America. Prima in classifica per totali di punti in attacco in tutti gli Stati Uniti, per coronare la grande stagione è giunto il più che meritato premio: Big East Co-Player of the Year. Una ricca bacheca impreziosita dall’MVP di ieri e da quella che sarebbe una salvezza che vale uno scudetto.