Coronavirus, turisti cinesi: indagine epidemiologica nei due alberghi in cui hanno dormito a Parma

I turisti cinesi, contagiati dal coronavirus e ricoverati all'Istituto Spallazani di Roma, hanno dormito per tre notti, dal 24 al 27 gennaio, a Parma, alloggiando in due diversi alberghi della città. Le Aziende Sanitarie hanno avviato un indagine epidemiologica all'interno dei due hotel della città in cui hanno soggiornato. A livello nazionale il Governo ha dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria.

Nelle ultime ore il caso dei due turisti cinesi, marito e moglie di 66 e 67 anni, sta creando preoccupazione in città anche se, come più volte sottolineato, le autorità sanitarie hanno escluso la presenza di casi sospetti per il coronavirus a Parma e provincia ed hanno sottolineato che in città la situazione è sotto controllo, anche se costantemente monitorata. Secondo le prime informazioni i due turisti cinesi avrebbero anche noleggiato un'auto nella nostra città ed avrebbero poi raggiunto Roma, facendo una tappa a Verona.

"Nessuna segnalazione e nessun caso sospetto di coronavirus ė stato registrato a Parma - si legge in una nota. Le Aziende sanitarie di Parma hanno già definito le procedure per gestire tempestivamente eventuali segnalazioni, come da disposizioni regionali e ministeriali. Oggi, da parte dell'Istituto Spallanzani, ė arrivata la conferma che i due primi casi confermati in Italia, una coppia di cittadinanza cinese, hanno soggiornato brevemente a Parma prima di ammalarsi e venir poi ricoverati a Roma. È stata avviata oggi un'indagine epidemiologica presso le due strutture alberghiere della città dove hanno soggiornato i due casi confermati. Durante la loro breve permanenza a Parma, le due persone di nazionalità cinese non hanno manifestato sintomi: la probabilità di contagio durante il loro soggiorno a Parma è dunque praticamente inesistente".