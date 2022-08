Sprechi: in via Emilia Ovest l'acqua del sistema di irrigazione invade il parcheggio

In tempi di siccità e con le ordinanze dei Comuni, compreso quello di Parma, per limitare l'utilizzo dell'acqua nelle ore centrali della giornata per innaffiare l'orto e lavare l'auto, non è raro imbattersi in situazioni di questo tipo.

Nella serata di sabato 6 agosto nel parcheggio dell'Esselunga di via Emilia Ovest, il sistema di irrigazione del prato era malfunzionante e l'acqua stava allagando una parte del parcheggio.