"Perché la polizia locale lascia il mezzo acceso senza motivo?"

"Perchè la polizia locale lascia acceso il proprio veicolo a diesel per più di 15 minuti in pieno centro a Parma?". Se lo chiede una cittadina, che ha inviato un breve video alla redazione. Ci troviamo in pieno centro, in borgo del Parmigianino, vicino alla centralissima via Cavour. "A bordo non c'era nessuno ma il mezzo è stato acceso per più di un quarto d'ora".

