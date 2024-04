VIDEO | Strada dei Mercati: omicidio nel casolare abbandonato

Un ragazzo straniero è stato ucciso all'interno di un casolare abbandonato che si trova nella zona di strada dei Mercati, tra strada Stallini e strada Cornocchio. Il giovane di colore è stato ritrovato nelle prime ore della mattinata di martedì 16 aprile da alcuni passanti, che hanno avvertito i soccorritori del 118. Il giovane sarebbe deceduto durante il trasporto in ospedale: le ferite riportate erano gravissime. Le indagini della polizia scientifica mirano a far luce sul contesto in cui è maturato l'omicidio, che sarebbe avvenuto in seguito ad una violenta lite, che avrebbe coinvolto due o più persone. Nel cortile del casolare gli inquirenti avrebbe trovato alcune tracce di sangue, oltre ad altri elementi utili alle indagini.

