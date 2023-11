Camion perde il carico che travolge alcune auto, morti due giovani di 21 e 19 anni: 21enne gravissimo al Maggiore

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di venerdì 17 novembre al limite tra le province di Reggio Emilia e di Parma. Un camion, che stava percorrendo la strada provinciale 111 di Campegine, all’altezza della rotonda che precede il casello autostradale Terre di Canossa, ha perso improvvisamente il carico - ponteggi metalliche per cantieri edili - travolgendo alcune auto. Il bilancio è molto pesante: due persone morte e tre persone sono rimaste ferite, tra cui uno grave.

Camion perde carico e travolge le auto: muoiono un 19enne e un 21enne

Le vittime sono due giovani di 19 e 21 anni, residenti a Reggio Emilia. Un terzo giovane di 21 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma. Il camionista alla guida del mezzo pesante è scappato: sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri tra Parma e Reggio Emilia. Rischia accuse molto gravi, tra cui l'omissione di soccorso. Sul posto i soccorritori del 118, tra cui l'elisoccorso da Bologna, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Secondo le prime informazioni il 19enne deceduto si trovava alla guida di una Citroen Picasso che è stata travolta dai ponteggi di metallo mentre stava percorrendo l'opposta corsia di marcia. L'altra vittima, un 21enne, era in auto con lui. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche alcune squadre dei vigili del fuoco. Il conducente del camion è scappato: sono in corso le ricerche per rintracciarlo.

L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso verso le ore 23 del 17 novembre. Dopo l'estrazione delle vittime dell'abitacolo, è stato rimosso con l'ausilio dell'autogrù il carico che ha investito l'automobile (diverse decine di cavalletti da ponteggio).

IN AGGIORNAMENTO