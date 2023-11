Auto travolta dal carico di acciaio, morti due ragazzi di 19 e 21 anni: arrestato il conducente del camion 'pirata'

E' stato arrestato dai carabinieri di Guastalla il conducente del camion che ha perso il carico in acciaio che ha travolto ed ucciso Mastaki Anuar di 19 anni e Outtas Hicham di 21 anni, che si trovavano a bordo di un'auto, alle 18.30 di venerdì 17 novembre, vicino al casello dell'A1 di Terre di Canossa/Campegine. Si tratta di un 39enne di Montecchio Emilia, scappato subito dopo l'incidente ed ora accusato di lesioni personali gravissime e fuga da incidente in caso di omicidio e lesioni. Il presunto pirata della strada, che si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest e che per questo è stato denunciato anche per guida in stato di ebrezza, guidava nonostante ad agosto avesse subito il ritiro della patente, proprio per guida in stato di ebrezza. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Camion perde il carico di acciaio e travolge un'auto: muoiono un 19enne e un 21enne

Alle 18.30 di venerdì 17 novembre lungo la strada provinciale 111 a Caprara, nel comune di Campegine, un autocarro Iveco ha perso il carico in acciaio - costituito da alcuni ponteggi per cantieri edili - che ha travolto una Citroen Picasso con a bordo due ragazzi, il 19enne Mastaki Anuar e il 21enne Outtas Hicham di 21 anni, uccidendoli. Il camion stava percorrendo via Razza Lago in direzione Sant'Ilario, nell'altro senso di marcia stava sopraggiungendo l'auto con a bordo i due giovani. Sul posto i soccorritori del 118, tra cui l'elisoccorso da Bologna, i vigili del fuoco e i carabinieri. Un ragazzo di 21 anni, che era a bordo della stessa auto, è stato trasportato in condizioni gravissime all'Ospedale Maggiore di Parma. Il conducente del camion è scappato a bordo del camion 'pirata'.

Chi sono le vittime: un ragazzo di 21 anni in gravissime condizioni al Maggiore di Parma

Le vittime del terribile incidente sono il 19enne Mastaki Anuar e il 21enne Outtas Hicham di 21 anni, entrambi residenti a Reggio Emilia. Un terzo giovane di 21 anni, che era in auto con i due ragazzi deceduti, è ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma. Altre due autovetture sono state colpite dai componenti d’acciaio: una Bmw con il conducente rimasto illeso e una Peugeot 208 con a bordo quattro persone, tra cui due minori, rimaste lievemente ferite. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso verso le ore 23 del 17 novembre. Dopo l'estrazione delle vittime dell'abitacolo, è stato rimosso con l'ausilio dell'autogrù il carico che ha investito l'automobile, ovvero diverse decine di cavalletti da ponteggio.

La caccia al camion pirata, la localizzazione e l'arresto del conducente

Le immediate ricerche dell’autocarro 'pirata' condotte dai carabinieri di Guastalla tra Parma e Reggio Emilia, anche attraverso l’analisi dei video dei varchi OCR e relativi accertamenti, hanno permesso di localizzare il camion e di rintracciare il conducente che si era dato alla fuga. Il 39enne di Montecchio è stato arrestato. Le salme dei due giovani sono state poste a disposizione della Procura di Reggio Emilia. I carabinieri hanno sequestrato l'autocarro coinvolto nell'incidente.