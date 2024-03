Via dei Mille, scontro tra bici e auto: un ferito al Pronto Soccorso

È stata una domenica segnata da diversi incidenti stradali a Parma e provincia. Quello più grave in serata, che ha visto coinvolta una donna di 70 anni, travolta sulle strisce pedonali in via Emilia Est e che, purtroppo, ha perso la vita durante il trasporto in ospedale. L'ultimo in ordine di tempo, senza tragiche conseguenze, si è verificato alle 22:50, in via dei Mille, allo svincolo con via Volturno. Per cause ancora in corso d'accertamento, un uomo a bordo della sua bicicletta è stato sbalzato sull'asfalto dopo lo scontro con un'auto. Il ciclista ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma. Ma non è in pericolo di vita.