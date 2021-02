Parma, Riccione, Crotone: maxi sequestro di beni e conti correnti

Il sequestro riguarda diversi e innumerevoli beni, tra i quali una ventina di immobili a Parma, alcuni a Riccione e all’Isola d’Elba, numerosi terreni e immobili in loc. Crucoli (KR), società e quote di partecipazioni societarie, Parma e in provincia di Crotone, conti correnti bancari, autovetture e motoveicoli per un valore complessivo che supera i 13 milioni di euro.