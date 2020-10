Poliziotto prende a calci un manifestante, la Questura: "L'agente è stato sospeso dai servizi operativi"

Un poliziotto sferra un calcio ad un manifestante a terra, nei pressi di piazza Garibaldi a Parma, nella serata di martedì 27 ottobre durante le proteste contro i provvedimenti del Governo che prevedono la chiusura dei locali alle ore 18. Sono queste alcune immagini che stanno girando sui social. Dopo la segnalazione della presenz di cinquantina di persone intente a lanciare alcuni petardi i poliziotti sono intervenuti ed hanno fermato un giovane, bloccato a terra da due poliziotti. Un terzo agente in borghese si è avvicinato e ha sferrato un calcio in testa al ragazzo. Il poliziotto è stato sospeso dai servizi operativi.

La Questura di Parma ha diffuso una nota stampa in relazione all'episodio.

"In riferimento ad alcune immagini postate sui social, relative ad un episodio accaduto ieri sera in Piazza Garibaldi, sono stati già avviati opportuni accertamenti. Il dipendente autore delle condotte è stato compiutamente identificato e nei suoi confronti verranno adottati immediati provvedimenti in relazione alle responsabilità configurabili previa immediata assegnazione a servizi non operativi".