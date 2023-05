Parma-Brescia 2-0 | Benek, uno-due che stende le rondinelle

Il Parma tenta lo scatto da tre punti. Serve una vittoria per riprendere il Cagliari e impedire la fuga del Südtirol che ieri ha vinto a Terni. I tre punti servirebbero anche a consolidare la posizione in chiave playoff, quasi certi. Davanti agli eroi di Wembley, che sfileranno un attimo prima della partita con la Coppa delle Coppe in bella vista, Fabio Pecchia non vuole cali di tensioni. Ha detto in conferenza stampa di aver ammirato a lungo quel calcio, di aver tifato per Scala e di essersi ispirato a Zoratto. Altro calcio, altri tempi. Ma tante volte il passato può essere la giusta leva per spingere il presente. Le assenze in contemporanee di Cobbaut (espulso contro il Benevento) e Valenti (infortunato) non spaventano Fabio Pecchia in vista della partita con il Brescia. L'allenatore non vede un problema nel reparto, ma delle soluzioni perché può contare sulla disponibilità di un buon numero di giocatori: "Ho Balogh e Circati, ritrovo Osorio. Ho la disponibilità di tanti ragazzi e bisogna solo trovare la situazione giusta". Facile immaginare Delprato che slitti al centro con Osorio.

In mezzo al campo la formula con Bernabé più Estevez funziona e Pecchia non pare orientato a cambiarla. Piuttosto pensa a chi tra Juric e Sohm debba affiancarli. Lo svizzero viene da una buona partita a Benevento e sembra in vantaggio. Davanti con il solito Vazquez Man e Benedyczak, con Zanimacchia pronto a subentrare.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Buffon; Coulibaly, Delprato, Osorio, Ansaldi; Bernabé, Estevez, Sohm; Man, Vazquez, Benedyczak. All: Pecchia.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Galazzi, Rodriguez; Ayé. All: Gastaldello.