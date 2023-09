Scuola: 161 euro all’anno per la cancelleria (+17% rispetto al 2020). Quaderni a + 72%

Scuola, ma quanto mi costi? Secondo i dati Istat i prezzi dei prodotti di cancelleria hanno registrato un aumento costante e crescente. Nel 2023, anche nella nostra città, siamo a + 9% rispetto al 2022 (dati di luglio su luglio), mentre nell’arco di tre anni (cioè rispetto al 2020) l’aumento è pari a ben il 17%. Ma anche l’anno scorso i prezzi erano aumentati rispetto al 2021, del 7%. Lo fa sapere Altroconsumo.

Cosa significano queste percentuali in termini di prezzi dei singoli prodotti e di spesa complessiva in un anno per una famiglia? Nella analisi gli aumenti sono emersi evidenti, in particolare per alcuni prodotti e soprattutto rispetto al 2020: penne e matite sono a + 39% rispetto all’anno scorso, i quadernoni addirittura a + 72% rispetto al 2020.

La spesa complessiva in un anno per un bambino che deve fare la prima elementare è di 161 euro, contro i 137 euro del 2020, un aumento del 17%. Aumenti simili anche per il materiale necessario alla scuola media.

Per l'indagine di Altroconsumo emergono forti aumenti, in particolare per alcuni prodotti. Penne e matite grafite: + 39% (le prime sono passate da 0,58 euro nel 2023 a 0,80 euro nel 2022; le seconde da 0,47 euro a 0,65 euro); evidenziatori: + 24% (da 0,93 euro a 1,15 euro); matite colorate (confezione): + 20% (da 5 euro a 6 euro); quadernino A4 e copertine per quadernoni A4: + 13% (da 1,37 euro a 1,55 euro i primi; le copertine sono aumentate dai 3 ai 4 euro).

Quanto alla spesa complessiva in un anno, per acquistare i prodotti, per la prima elementare, si arrivava a 154 euro nel 2022, contro i 161 di quest’anno, con un aumento del 4%.

Per la prima classe della scuola media, invece, nel 2022 la spesa complessiva ammontava a 144 euro, contro i 150 euro di quest’anno con un incremento, anche in questo caso, del 4%.

È rispetto al 2020 che emergono gli aumenti più elevati nella spesa annua per la cancelleria: siamo a + 17-18%. Vediamo, nel dettaglio, cosa significa questo per le tasche delle famiglie italiane.

Per la scuola primaria, nel 2023, si spendono 161 euro per i prodotti necessari in un anno mentre nel 2020 si spendevano 137 euro (+17%, 24 euro in più).

Per la secondaria, nel 2023 si spendono 150 euro, nel 2020 si spendevano 127 euro (+ 18%, 23 euro in più).