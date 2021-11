Cgil, rinnovi Rsu in diverse aziende metalmeccaniche della provincia: grande crescita della Fiom

Si sono svolte nelle ultime settime le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) in diverse aziende metalmeccaniche della provincia di Parma, tra cui IT City, Ovas, Trancerie Emiliane, Storci e OCME, elezioni che hanno visto la netta prevalenza della FIOM CGIL in tutte le aziende.

In particolare, alla Storci (circa 150 dipendenti) il sindacato delle tute blu della CGIL è passato dal 48% al 70% delle preferenze e alla OCME (477 lavoratori), che nelle scorse votazioni aveva visto assegnare tutta la RSU al sindacato di base, la FIOM ha ribaltato la situazione salendo dal 13,36% al 53,71%).

"Nella maggior parte delle aziende del settore in provincia - commenta Aldo Barbera, segretario generale FIOM provinciale - ci confermiamo come sindacato maggiormente rappresentativo (il dato complessivo del voto per le RSU ci attesta intorno al 74%), e in molte realtà l'unico presente. Un voto, questo, che ci inorgoglisce, tanto più perchè nelle aziende dove avevamo il dato più sfavorevole in questa tornata avanziamo in maniera significativa: penso in particolare alla OCME, una delle più importanti aziende dell'impiantistica alimentare, settore tra i più strategici del parmense. Un riconoscimento importante per l'attività sindacale svolta anche in quest'ultimo anno, nonostante le indubbie difficoltà dettate dall'emergenza pandemica".