Competenze digitali e sostenibilità ambientale: oltre 700 i partecipanti ai corsi del Cescot centro di formazione di Confesercenti

Grande partecipazione ai corsi di formazione professionali che il Cescot, centro di formazione professionale della Confesercenti Emilia Romagna, ha svolto l’anno scorso in videoconferenza, in rete con le sedi di Bologna, Rimini, Ravenna, Cesena, Parma, Reggio Emilia e Modena, sui temi delle nuove competenze necessarie a inserirsi nel mondo del lavoro. I corsi, centrati sui temi della transizione digitale e della sostenibilità ambientale, sono stati finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, grazie al Fondo Sociale Europeo ed erano, quindi, gratuiti per i partecipanti.

Sono state 770 le persone che hanno partecipato ai vari corsi. L’analisi effettuata a Bologna evidenzia che il 75% è rappresentato da donne, il 61% da occupati e il 45% laureati.

I partecipanti, indipendentemente dalla propria condizione occupazionale, hanno svolto percorsi personalizzati della durata massima di 128 ore, combinando moduli formativi di durata variabile (32, 48 o 64 ore), in modo flessibile e coerente con le proprie esigenze occupazionali e professionali in uno specifico settore.

I due indirizzi principali dei percorsi formativi, sono stati il commercio e da una parte e il turismo e la ristorazione dall’altra.

In particolare, sul commercio sono stati organizzati corsi su web marketing ed e-commerce, programmi informatici per la gestione di un punto vendita, tecniche di allestimento, logistica e gestione del magazzino, le soluzioni per rendere “green” e “bit friendly” un punto vendita.

Per quanto riguarda invece il turismo e la ristorazione, i corsi si sono occupati di revenue e channel management, di software per la reception, delle strategie di web marketing e dei portali per vendere on line, della creazione di video, le soluzioni per rendere “green” e “bit friendly” la struttura.

L’impegno del Cescot Emilia Romagna, per implementare le competenze di imprese lavoratori rispetto alle nuove sfide del mercato, continua anche nel 2023 e diverse sono già le opportunità formative in arrivo. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.cescot.emilia-romagna.it e sugli strumenti social del Cescot.