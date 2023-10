Confesercenti Parma festeggia 50 anni e lavora già al futuro

Si è tenuta ieri pomeriggio la Convention di Confesercenti Parma, che quest’anno ha invitato i propri Soci e le tante Autorità intervenute per festeggiare i suoi 50 anni di attività presso BDC28, in Borgo delle Colonne, luogo splendido e suggestivo, perfetto per rappresentare lo spirito con cui era stata organizzata la giornata, uno spazio fortemente radicato nel passato, ma altamente proiettato verso il futuro. Durante l’incontro si è parlato di rigenerazione e riattivazione urbana attraverso spunti e proposte concrete. Tra gli altri, hanno preso parte all’iniziativa Andrea Massari, Presidente della Provincia di Parma, il Sindaco di Parma, Michele Guerra e la Presidente Nazionale Confesercenti, Patrizia De Luise. Gli onori di casa sono stati fatti dalla Presidente dell’Associazione parmigiana, Francesca Chittolini, che ha ricordato quanto Confesercenti oggi “abbia un compito fondamentale, quello di contribuire a riscrivere le regole che governano i settori del commercio, turismo e liberi professionisti, rendendoli più attuali, più rispondenti alle effettive esigenze degli impreditori moderni e per farlo si debba rafforzare ulteriormente la nostra rappresentanza d’impresa”. È stato poi assegnato all’architetto Elena Franco e all’Assessora alla Rigenerazione Urbana, Chiara Vernizzi il compito di parlare di possibili proposte di riattivazione e sviluppo urbano, fino ad arrivare alla presentazione di un nuovo progetto di rigenerazione che coinvolgerà Borgo Antini, nelle parole di Antonio Vinci, Direttore Confesercenti Parma, e dell’architetto Francesco Di Gregorio, che si occuperà direttamente del suo sviluppo. Il progetto di riqualificazione di Borgo Antini, strada che collega le centralissime e frequentate Via Farini e Borgo Giacomo Tommasini e dove sono presenti e concentrate numerose attività commerciali, nasce dalla volontà di unire riqualificazione estetica e strutturale di uno spazio urbano con grandi potenzialità e un modo innovativo di supportare le attività commerciali. “Confesercenti Parma si è fatta promotrice di un importante progetto di rigenerazione urbana, aiutando gli imprenditori della via a sviluppare il progetto – ha sottolineato Antonio Vinci - con la consapevolezza che questa idea possa nascere come stimolo al rilancio economico del piccolo commercio e possa così divenire un’esperienza positiva replicabile in altri contesti urbani”. La neo costituita Associazione Antini si occuperà anche di organizzare iniziative, eventi culturali e manifestazioni di qualità per riempire di contenuti un contesto più bello e attrattivo. A concludere la giornata una tavola rotonda con importanti realtà imprenditoriali del territorio, che hanno portato una diretta testimonianza circa esperienze già collaudate e di successo, che hanno creato un nuovo modo di vivere gli spazi come quelle di Piazzale Picelli, Borgo delle Colonne e Piazzale San Lorenzo.