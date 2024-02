"Dalla Lega 200 milioni per i giovani agricoltori"

“Ieri il Senato ha approvato in via definitiva la proposta di legge della Lega per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Si tratta di una riforma strutturale che impegna 200 milioni di euro per gli agricoltori under 40. Questa legge favorirà i giovani che intendono investire nel settore con aiuti per l’acquisto di terreni agricoli e un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese". Così Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma.

"Questa è una delle risposte della Lega alle politiche agricole dell’Unione Europea basate sulla ideologia green - spiega - La recente approvazione del Nature Restoration Law ha scaricato ancora una volta sugli agricoltori i costi del New Deal, dimostrando di ignorare le proteste dei trattori che nelle scorse settimane hanno invaso le piazze di tutta Europa. Per l’europarlamento il 20% del terreno agricolo deve essere “restituito” alla natura entro il 2030, come se l’agricoltura non fosse un’attività naturale. E’ il contrario di quanto sostiene la Lega che solo la settimana scorsa ha fatto approvare la legge per il riconoscimento del ruolo dell’agricoltore nella custodia del territorio. Noi siamo sempre a fianco degli agricoltori contro le ideologie della sinistra e di questa maggioranza del parlamento europeo: vogliamo mantenere la competitività del settore e difendere le produzioni agricole italiane, come quelle del territorio di Parma che esprime eccellenze a livello mondiale".