"Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro", domani assemblee e iniziative: il 28 maggio flash mob in piazza Garibaldi

"Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro": nell'ambito delle iniziative di mobilitazione promosse da CGIL, CISL e UIL sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, nella giornata di domani, giovedi 20 maggio, si svolgeranno anche a Parma come in tutta Italia assemblee e iniziative sindacali sia in presenza che online per chiedere a tutti i soggetti coinvolti un "patto" per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

La campagna di sensibilizzazione contro la strage quotidiana nei luoghi di lavoro proseguirà poi con ulteriori iniziative, tra cui un flash mob unitario che si svolgerà il prossimo venerdì 28 maggio e il cui programma sarà reso noto nei prossimi giorni.