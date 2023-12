Il Natale di Parma, la spesa a tavola ai livelli pre pandemia: 115 euro a famiglia, il 10% in più rispetto all'anno scorso

Quanto hanno speso le famiglie parmigiane nella prima tranche di queste feste? E cioè tra il 24 sera e il 26 dicembre? Secondo Coldiretti/Ixe’ su “Il Natale sulle tavole degli italiani” presentata in occasione dell’Assemblea elettiva della più grande organizzazione agricola d’Italia e d’Europa, quest'anno per il Natale a tavola si è spesa una media di 115 euro a famiglia, il 10% in più rispetto alle feste del 2022, facendo segnare un ritorno ai livelli pre pandemia, dopo tre anni segnati da guerra e Covid.

Il calo dell’inflazione, per lunghi mesi spauracchio delle famiglie, ha avuto effetti positivi – sottolinea Coldiretti - anche sulle scelte dei pasti natalizi, tanto che la maggioranza degli italiani (31%) avrebbe speso tra 50 a 100 euro, mentre un altro 29% fino a 200 euro e il 10% circa 300 euro (il 4% anche oltre). Solo un 7% avrebbe speso un budget sotto i 30 euro mentre il 13% tra i 30 e i 50 euro. A livello territoriale i più “spendaccioni” sono gli italiani delle Isole – continuano Coldiretti/Ixe’ – con una media di 148 euro a famiglia, davanti a quelli residenti al Sud (127 euro) e del Nord Ovest (109 euro) che si piazzano poco davanti al Centro (105). I più “parchi” sono i residenti del Nord Est, con appena 99 euro a famiglia.