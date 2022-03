Guerra in Ucraina: "A rischio l'export made in Parma, dal Parmigiano Reggiano ai salumi"

"Il Parmigiano e i salumi, eccellenze della produzione agroalimentare del Parmense rischiano di essere tra i prodotti più penalizzati dall’instabilità che deriva dalla crisi ucraina”. Il presidente di Confagricoltura Parma Mario Marini commenta le notizie in arrivo dall’Ucraina. Marini ha analizzato i dati diffusi dal Centro studi di Confagricoltura e presentati da Confagricoltura Emilia-Romagna.

“Il Re dei formaggi – sottolinea Marini – ha necessità di conquistare nuovi mercati, anche in virtù di un positivo e programmato aumento della produzione del 2021 del 3,9% rispetto all’anno precedente e pertanto le tensioni internazionali, con conseguenti possibili dazi o embarghi, possono incidere fortemente sui mercati. Non meno preoccupante il quadro per il settore dei salumi, a maggior ragione alla luce del rischio della diffusione della peste suina africana in Italia (per ora rilevata in Liguria e Piemonte) che già da sola rappresenta una grande minaccia per un settore che in Italia vale 1,5 miliardi di euro l’anno, di cui oltre 500 milioni extra Ue”.