Incentivi Pubblici e Contributi a Fondo Perduto per le PMI

Confesercenti Parma ha recentemente attivato un nuovo servizio di consulenza, ancora più dedicato, rivolto alle imprese associate, per intercettare tutte le opzioni in materia di finanziamenti e bandi. L’obiettivo del servizio è di facilitare l’accesso al credito agevolato e a tutti gli incentivi pubblici e contributi a fondo perduto introdotti a livello nazionale, regionale e locale. I fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea e dal Governo tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché quelli derivanti da risorse regionali e delle camere di commercio, saranno ora maggiormente fruibili da parte delle piccole e medie imprese del commercio, turismo e servizi, e con costi di gestione pratica estremamente agevolati. Le aziende associate interessate saranno guidate nella scelta di eventuali bandi in essere che possano agevolare i propri investimenti e saranno seguite dalla fase progettuale di predisposizione e presentazione delle domande, con relativi business plan, fino alla rendicontazione dei progetti finanziati e alla liquidazione dei contributi a fondo perduto. Confesercenti Parma proseguirà la propria azione di informazione tempestiva, tramite le newsletter, i Social Media e il proprio sito istituzionale, per comunicare le opportunità e i bandi in essere a livello nazionale.