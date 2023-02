'Invalidità civili, dalle origini ai giorni nostri": il 28 febbraio una tavola rotonda nel Salone Trentin

Promossa da CGIL e INCA Parma, è proposta come seconda edizione delle "Memorie di un Patronato" nell'ambito del cartellone "Occasioni di memoria" 2023

La storia delle invalidità civili, delle leggi che le hanno normate e del loro riconoscimento da parte dell'ente nazionale di previdenza sociale è un tassello molto significativo per comprendere lo stato dell'arte del nostro attuale sistema di diritti e tutele rispetto al tema dell'handicap. È una storia che viene da lontano e che innerva fin dall'inizio del secolo scorso, a partire soprattutto dal primo Dopoguerra, l'attività del sindacato e le sue rivendicazioni nei confronti delle persone più fragili, quelle appunto con disabilità. Un racconto che merita di essere testimoniato e trasmesso e che risulta preliminare per comprendere quale sia e come funzioni oggi - dalla presentazione della domanda al riconoscimento del diritto - il sistema di protezione nei confronti delle diverse tipologie di invalidità.

A tale scopo CGIL Parma e INCA CGIL Parma hanno ritenuto importante dedicare il secondo appuntamento del ciclo "Memorie di un Patronato" al tema delle "INVALIDITÀ CIVILI. Dalle origini ai giorni nostri", in un incontro pubblico in programma per il prossimo martedì 28 febbraio, alle ore 14.30, nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5/A (la prima edizione era stata intitolata a "1945: L'INVENZIONE DEL PATRONATO. Alle origini di una lunga storia di tutele e assistenza per i diritti chiamata INCA").

Dopo gli interventi introduttivi di Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma, Villiam Zanoni, esperto in materia previdenzale, già presidente INCA nazionale e Luca Ferrari, direttore INCA CGIL Parma, la tavola rotonda moderata da Glenda Pelosi (ufficio stampa CGIL Parma) vedrà i contributi di Anna Rita Maurizio, presidente Commissione Welfare, Politiche Abitative e Lavoro del Comune di Parma, Walter Antonini, presidente ANMIC Parma, Lucia Zanardi, coordinatore regionale Medico Legale INPS Emilia Romagna, Marco Barboso, direttore Unità Operativa di Medicina Legale AUSL Parma, e Paolo Malvisi, consulente legale INCA CGIL Parma.

L'evento si inserisce nell'ambito del calendario 2023 delle "OCCASIONI DI MEMORIA" della CGIL Parma.