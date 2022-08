L'allarme di Confesercenti: "Il caro bollette mette a rischio 90mila imprese"

Se nel 2020 e 2021 un bar spendeva in media 6.700 euro per le bollette di luce e gas, nei prossimi dodici mesi, ipotizzando che gli aumenti attuali restino costanti, lo stesso bar spenderà 14.740 euro. Un aumento del 120% e un’incidenza sui ricavi aziendali che passa dal 4,9% al 10,7%. Allo stesso modo, secondo le stime di Confesercenti, elaborate su dati Innova, Unioncamere e Agenzia Entrate, un albergo medio vedrà lievitare la spesa per la bolletta energetica da 45.000 a 108.000 euro (+140 % con un’incidenza di oltre 25 punti percentuali sui ricavi). Un esercizio di vicinato da 1.900 a 3.420 euro (+80 %), un ristorante da 13.500 a 29.700 euro (+120 %).

“ Le spese energetiche – sottolinea Francesca Chittolini , presidente di Confesercenti Parma – stanno raggiungendo livelli imprevedibili e insostenibili per i bilanci delle imprese e delle famiglie. Le misure di sostegno fin qui adottate dal governo non hanno inciso abbastanza e si esauriranno nelle prossime settimane. Senza interventi importanti in autunno si rischia il collasso; anche perché la situazione sarà aggravata dal crollo dei consumi che il caro energia determinerà sulle spese delle famiglie”.

Per le imprese, stima ancora Confesercenti, è chiaramente impossibile gestire aumenti di costi così rilevanti, cui si aggiungono anche quelli delle materie prime alimentari, traslando sui prezzi di vendita gli interi importi. Il rischio a livello nazionale è che il 10% delle imprese esca dal mercato, ovvero circa 90mila imprese per un totale di 250mila posti di lavoro.