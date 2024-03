La Lega: "Duecento milioni per sostenere i giovani agricoltori"

“Con l’approvazione da parte del Parlamento della proposta di legge della Lega per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria agricola giovanile investiamo 200 milioni di euro per incoraggiare i giovani tra i 18 e 41 anni ad abbracciare questo settore fondamentale per la nostra economia". Così Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma.

"Il testo prevede misure come la creazione di un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura con una dotazione di 15 milioni di euro annui già dal 2024, un regime fiscale agevolato per le imprese giovanili, facilitazioni nella compravendita di terreni agricoli e incentivi per l'ampliamento delle superfici coltivate - spiega Cavandoli - Si prevede, inoltre, l'istituzione di un Osservatorio nazionale per monitorare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, per promuovere politiche di sviluppo rurale e campagne informative che avvicinino i ragazzi al mondo dell’agricoltura. La Lega conosce le difficoltà che i giovani imprenditori agricoli devono affrontare, come i prezzi elevati della terra, i costi iniziali di impianto, i problemi di accesso al credito e una legislazione europea spesso purtroppo ostile. Con queste misure vogliamo dare un sostegno concreto che sia di incoraggiamento ai giovani agricoltori e insieme affrontare una delle maggiori sfide del settore agricolo italiano che è appunto il ricambio generazionale”.