Matthews International Spa di Colorno: accordo con la Fiom per il premio di risultato

Alla Matthews international Spa di Colorno, a qualche mese di distanza da un altro importante accordo che ha visto l’aumento dei buoni pasto, si è raggiunta l’intesa per la copertura per l’anno 2023 del premio con l’aggiunta di 50 euro a partire già dai parametri di accesso al premio di risultato.

“È l’ennesimo avanzamento per i lavoratori, che vedono anche per l’anno 2023 un incremento certo di retribuzione, dopo l’aumento a 6 euro dei buoni pasto di qualche mese fa” , è il commento di Domenico Barco, segretario organizzativo FIOM CGIL Parma. “Ma non solo, l’accordo prevede in aggiunta, ed è l’ennesimo firmato in provincia, che gli aumenti del Ccnl che ci saranno a Giugno non saranno assorbiti indipendentemente dalla natura del superminimo, e prevedendo un incremento di circa 80-85 euro mensili a fine anno abbiamo garantito alle lavoratrici e ai lavoratori della Matthews un aumento complessivo di oltre 1100 euro in aggiunta a tutto quanto già previsto".

"La FIOM provinciale - sottolinea Aldo Barbera, segretario generale della caegoria - in un’ottica di strategia complessiva che mira al consolidamento di quote fisse di salario e all’estensione di diritti per tutte le lavoratrici e i lavoratori, è impegnata in questo periodo in oltre 30 tavoli negoziali dove sta raggiungendo importanti risultati".