Rinnovi Rsu in Sandra Spa, la Slc Cgil Parma fa il pieno di voti

Si sono concluse le votazioni per l’elezione di RSU e RLS in Sandra SPA, azienda di circa 400 dipendenti con 2 stabilimenti che produce imballaggi in cartone.

La commissione elettorale ha ufficializzato il risultato delle elezioni: 4 RSU e 3 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, usciti dalle urne dopo il voto, sono tutti SLC CGIL.

Esprime soddisfazione Marcello Diego, segretario generale SLC CGIL provinciale: “Si tratta di un risultato per noi importante in un settore che sta attraversando un momento delicatissimo per l’impatto dell'aumento dei costi energetici e delle materie prime. Insieme alla Commissione elettorale abbiamo profuso il massimo sforzo possibile per permettere il voto in tutti e tre i turni di lavoro nei 2 stabilimenti di Sandra Spa, San Polo e Mezzani”.

Anche in queste elezioni SLC CGIL si conferma in provincia di Parma un importante punto di riferimento per i lavoratori. “Insieme alla neoeletta RSU - continua Diego - daremo continuità alle buone relazioni sindacali e voce ai bisogni dei lavoratori. Un ringraziamento particolare – conclude il segretario – va alla Commissione elettorale per la disponibilità ed a tutte le lavoratrici e i lavoratori di Sandra Spa per la fiducia accordataci. Come SLC CGIL di Parma continueremo a fare il nostro dovere su diritti, salario e rappresentanza”.