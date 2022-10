STM Spa, rinnovato il contratto aziendale

Nei giorni scorsi è stato rinnovato il contratto aziendale in STM Spa, storica azienda metalmeccanica del territorio che occupa oltre cento dipendenti, specializzata nella fabbricazione di componentistica per l’automotive. L’introduzione dei buoni pasto, l’aumento delle indennità di turno e la non assorbibilità degli aumenti contrattuali i capisaldi dell'accordo. Confermato anche il premio annuo di 1000 euro al raggiungimento degli obiettivi. La FIOM CGIL di Parma ringrazia tutti i lavoratori e in special modo le RSU Aziendali, Giovanni Ionut e Luca Sozzi.