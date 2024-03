A Parma la prossima tappa de “L’Artusi racconta: "L’Appennino e la sua Gastronomia”

“Sono stati contesti molto importanti, sia a Zurigo che a Lione, un avvio internazionale in Svizzera e in Francia che ha permesso alla manifestazione promossa dalla Strada del Fungo Porcino di Borgotaro in partnership con Casa Artusi di incontrare una gran quantità di persone interessate, raccontando i nostri prodotti, le loro storie e le località del territorio sotto il profilo di una possibile valorizzazione turistica abbinata al buon cibo”.

Così Alessandro Cardinali, Presidente della Strada del Fungo Porcino di Borgotaro, tratteggia l’esito delle prime due tappe de “L’Artusi racconta: l’Appennino e la sua Gastronomia”, la manifestazione il 3 febbraio e poi il 10 marzo ha animato i saloni del turismo delle due città con show-cooking dedicati a ricette che esaltano i prodotti tipici del nostro territorio.

“La grande opportunità racchiusa nella partecipazione a questi eventi – prosegue Cardinali - consiste nell’interesse che è possibile suscitare in territori vicini alle nostre province e all’Emilia-Romagna in generale. Riteniamo quindi di avere fatto scelte giuste che ci hanno permesso di ottenere sicuramente ottimi risultati rispetto alle aspettative”.

“L’Artusi racconta” è una manifestazione pensata per dare valore alla Strada del Fungo Porcino di Borgotaro e al territorio appenninico, e proseguirà con altri appuntamenti primaverili prima di spostarsi in autunno proprio nei Comuni che compongono l’associazione della Strada. “Le prossime due tappe, che si concluderanno entro giugno, saranno legate alla nostra Regione: la prima si svolgerà a Bologna e dovrebbe essere abbinata ad un evento importante dell’enogastronomia. Ci teniamo particolarmente a questo appuntamento nel capoluogo regionale perché riteniamo che tutto il territorio dell’Emilia-Romagna identifichi su Parma un valore aggiunto per la Regione stessa, e in particolare nel nostro Appennino, che può valorizzare prodotti conosciuti in tutto il mondo. Il tutto in un momento come quello primaverile nel quale molte persone pianificano le future vacanze. L’altro appuntamento importante si svolgerà a Parma – conclude il Presidente della Strada del Fungo - nei luoghi culturali ma di grande interesse turistico della nostra città dove esporremo alle persone, alle associazioni e agli Enti che parteciperanno l’opportunità di godere di pause di riflessione nel campo gastronomico, naturalistico e ambientale, ovvero le caratteristiche proprie di un territorio come l’Appennino che è da sempre in grado di dare e di accogliere".