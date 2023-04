A pugni chiusi di Massimo Recalcati

Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più noti in Italia, sarà in scena a Parma sul palco dell’Auditorium Paganini, sabato 10 giugno 2023 con “A pugni Chiusi”. L’evento è realizzato da Caos Organizzazione Spettacoli con ARCI Parma Quale mondo stiamo lasciando alle generazioni future? Massimo Recalcati cerca una risposta a questa domanda portando sul palcoscenico estratti del suo ultimo libro "A pugni chiusi", edito da Feltrinelli. Vanno in scena attraverso le parole del più noto psicoanalista italiano le trasformazioni della famiglia e il disagio della giovinezza, il disfacimento del discorso educativo e il conformismo, la violenza e il razzismo, la crisi della sinistra e la virata sovranista, la pandemia e la guerra. In un racconto lucido e intenso, Recalcati affronta le dinamiche collettive che formano la nostra vita sociale in una narrazione che è un viaggio nei traumi del mondo contemporaneo per gettare luce e trovare strade condivise. Massimo Recalcati, direttore dell’Irpa (Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata) e fondatore, nel 2003, di Jonas Onlus (Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi), collabora con “la Repubblica” e “La Stampa” e insegna all’Università di Verona e allo Iulm di Milano. Le sue numerose pubblicazioni sono tradotte in diverse lingue. Biglietti in prevendita: sono disponibili tramite il circuito www.ticketone.it e presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR). Per informazioni: ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521-706214 – info@arciparma.it