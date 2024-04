Tutto pronto per il concerto del 25 aprile: c'è Dargen D'Amico

Come da tradizione, il 25 Aprile si torna di nuovo in piazza Garibaldi per un grande concerto di Liberazione! Quest’anno sarà la volta di Dargen D’Amico: rapper, cantautore e produttore, rappresentante eclettico e poetico della scena cantautorale italiana contemporanea. Il Concerto del 25 Aprile, da sempre, è vissuto come un momento di forte partecipazione civile ed è un segnale fra i più significativi della vitalità e vivibilità della Città. Il ricorso alla musica popolare in questi momenti di memoria e riflessione collettiva, è senza dubbio il più efficace strumento di comunicazione, inclusione e coesione sociale. La musica dal vivo crea contesti di socialità e aggregazione, ha il potere di connotare questo momento di festa come esperienza a forte valenza culturale e simbolica, regala emozioni, avvicina e unisce giovani e anziani in un abbraccio ideale che si fonda sui temi della Libertà, della Resistenza e della Memoria. Nel nostro presente drammatico in cui le conseguenze delle guerre nel mondo, della crisi climatica e delle varie tensioni sociali si ripercuotono sulle comunità, questo evento grazie all’espressività e ad un linguaggio diretto a tutte e tutti, è imprescindibile per ribadire e dar voce ai valori di democrazia e partecipazione scaturiti dalla lotta di Liberazione contro il nazifascismo, essenziali nel continuare a curare e mantenere un’identità forte di natura comunitaria. Mente una moltitudine di giovani canta balla e applaude insieme Dargen D’Amico, noi siamo ancora un popolo. Anche per questo c’è il 25 Aprile, per dire ad alta voce cessate ogni guerra, per una Pace giusta e salviamo il Pianeta. La manifestazione è a cura del Comune di Parma con il contributo della Regione Emilia- Romagna ed il coinvolgimento del Comitato per la celebrazione della Resistenza e Liberazione, grazie all’organizzazione di CAOS Organizzazione Spettacoli e Arci Parma. L’iniziativa si inserisce in un ampio programma legato al 25 aprile illustrato nel corso della conferenza stampa in Comune. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per giovedì 25 aprile alle 21:00 in Piazza Garibaldi.