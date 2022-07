A Salsomaggiore Pubblica Assistenza in festa

dalle 9, per tutta la giornata come da programma

A Salsomaggiore festa della Pubblica Assistenza, sabato 16 luglio. Dalle 09 alle 17, open day presso l'Associazione, con possibilità di visita della sede (parco Mazzini, 11) e dei mezzi. Un bel tour di 20 minuti adatto a grandi e piccini per conoscere i volontari e le attività che fanno. Per info, Federica (338/5830020)

Dalle 18 tutti a Contignaco, al parco delle feste, con la cucina tipica e squisita che i volontari del campo prepareranno per tutti: tortafritta e salume, tortelli, grigliate, dolci e tanto , tantissimo altro. Ad allietare la serata ci sarà la musica di Frambo DJ e l'animazioni per i più piccoli con le LUDO Angels (tatuaggini, palloncini modellabili, stampe a colori e baby dance). Tutta la cittadinanza è invitata. L'ingresso è libero. Il ricavato della serata servirà per acquistare una nuova ambulanza d'emergenza.