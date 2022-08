Al Castello di Bardi visite guidate e Ghost Hunter

Onlus Diaspro Rosso, gestore dei servizi per il pubblico del Castello di Bardi, rinnova la sua offerta turistica per un settembre ricco di divertimento ed intrattenimento.

• Sabato 17 settembre: Visita Guidata Storica Notturna con Ghost Hunters.

• Domenica 18 settembre: Scuola di magia.

• Sabato 24 settembre: Visita Guidata Storica Notturna tradizionale.

• Sabato 1 ottobre: Escape Castle.

• Domenica 2 ottobre: Bardi Fantastica animazione per famiglie – Harry Potter il ritorno.

Durante le Visite Guidate Notturne potrai ammirare il Castello nella sua forma più romantica e deliziarti di un attraente panorama notturno che ritrae la Val Ceno e il grazioso paese di Bardi. Durante questi eventi vivrai l’emozione di percorrere la Fortezza in compagnia di note musicali o dei Ghost Hunters, ricercatori del paranormale che grazie ad attrezzature specifiche, ti mostreranno la presenza di indizi extrasensoriali e con questi la presenza di Moroello, fantasma che da secoli aleggia per le sale del Castello.

Ti piacerebbe conoscere trucchi di magia ed ingegnarti con rompicapi e indovinelli? Domenica 18 settembre potrai frequentare la scuola di magia e sentirti mago per un giorno intero, parteciperai anche a giochi di mente che acuiranno il tuo intuito. Inoltre sabato 1 ottobre ritorna Escape Castle, evento durante il quale potrai dare prova di ingegno risolvendo enigmi e indovinelli affrontando una lotta contro il tempo per metterti in salvo fuggendo dalla Fortezza (attività non adatta a persone deboli di cuore). Domenica 2 ottobre vi sarà Harry Potter per una giornata di divertimento adatta a grandi e piccini, con lui vivrai l’avventura di difendere il Castello e far trionfare il bene sul male, grazie alla magia e al tuo coraggio.

Il Castello di Bardi vive in un territorio ricco di luoghi bellissimi da visitare e rare golosità da gustare come castagne, funghi porcini e tartufi della Val Ceno, sapientemente preparati dai ristoranti locali e il nostro staff ti fornirà informazioni utili anche in questa direzione per vivere al meglio la tua esperienza turistica in Val Ceno, indicandoti ove pernottare o mangiare e le iniziative locali finalizzate a intrattenere e divertire.

La Fortezza è aperta il mese di settembre con il seguente orario: feriali 14.00 – 19.00, sabato e festivi 10.00 – 19.00. Costo del ticket ordinario intero €7,00; ticket ridotto €4,50 (dai 4 ai 14 anni). I costi potrebbero variare sulla base degli eventi. Per maggiori informazioni e prenotazioni: (+39) 3801088315 o 0525733021 - info@castellodibardi.info